الخارجية تؤكّد قرار انهاء مهام سفير تونس بباريس والقنصل العام لتونس بباريس

أكد مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لوكالة تونس افريقيا للانباء قرار انهاء مهام سفير تونس والقنصل العام لتونس بباريس مبينا ان القرار الذي يندرج في اطار الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية يهدف الى اضفاء حركية جديدة للعمل الدبلوماسي.



تابعونا على ڤوڤل للأخبار