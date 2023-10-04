الخارجية تؤكّد قرار انهاء مهام سفير تونس بباريس والقنصل العام لتونس بباريس
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الأربعاء 04 أكتوبر 2023 | 19 ربيع الأول 1445
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