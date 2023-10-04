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المهدية: تحويز وزارة التعليم العالي بعقارين في الرجيش بعد تنفيذ قرار إسقاط الحق في شأنهما

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 15:35 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قرّرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الأربعاء، تحويز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعقارين بمنطقة رجيش من ولاية المهدية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم تنفيذ قراري إسقاط أصدرهما وزير أملاك الدولة في شأن العقارين المذكورين بحضور السلطات المحلية المعنية والقوات الأمنية.
وبين ذات المصدر أنه سبق وأن فوتت الدولة التونسية في العقارين المذكورين لفائدة الخواص بغاية إقامة مبيت جامعي في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ إبرام العقد.
وأوضح أن المستفديْن من التفويت أخلّا بالشروط التعاقدية، وهو ما دفع الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية إلى تنفيذ قراري إسقاط الحق، وتحويز وزارة التعليم العالي بهذين العقارين لإعادة توظيفهما كمبيتات جامعية لفائدة الطلبة.


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