كأس الاتحاد الآسيوي: ثنائية ياسين الخنيسي تقود الكويت الكويتي للفوز على الوحدات الاردني

قاد المهاجم التونسي ياسين الخنيسي فريقه الكويت الكويتي للفوز على ضيفه نادي الوحدات الأردني بتسجيله هدفي الفوز (2-1) في المباراة التي اقيمت امس الثلاثاء لحساب الجولة الثانية من منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وجاءت ثنائية الخنيسي في الدقيقتين 42 و75 من ضربة جزاء فيما سجل هدف الوحدات الأردني في الدقيقة 52 عن طريق مهند أبو طه.

ويتشارك الكويت الكويتي مع الكهرباء العراقي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط لكل منهما فيما يحتل الوحدات الاردني المركز الثالث بمجموع 3 نقاط وأهلي حلب السوري المركز الرابع بلا رصيد بعد جولتين من المنافسة.



...