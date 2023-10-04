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المنستير: دورات تكوينية مجانية في الإسعافات الأولية للإطارات التربوية المباشرة للأطفال بمؤسسات الطفولة الخاصة بالجهة

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 14:32 قراءة: 1 د, 4 ث
      
نظمت يوم الثلاثاء، المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير، بالشراكة مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمنستير، دورات تكوينية حول المبادئ الأساسية في الإسعافات الأولية، لفائدة الإطارات التربوية المباشرة للأطفال بمؤسسات الطفولة الخاصة، وفق ما أفادت به (وات) المندوبة الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير منية الدغموري بوزويتة.

وتتنزل هذه الدورات التكوينية، ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 17 نوفمبر 2021 بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والديوان الوطني للحماية المدنية، لتكوين إطارات الطفولة في رياض الأطفال في الإسعافات الأولية مجانا، سواء في مؤسسات الطفولة العمومية أو الخاصة.

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وتسعى المندوبية الجهوية بعد ان استكملت تكوين الإطارات في المؤسسات العمومية للطفولة المبكرة بالجهة، الى تكوين جميع الإطارات في مؤسسات الطفولة المبكرة في القطاع الخاص.

وتتواصل هذه الدورة التكوينية يومي 3 و4 أكتوبر الجاري، بالتوازي بكلّ من نادي الأطفال خير الدّين بجمال ونادي أطفال بنبلة، حسب ما صرح به سالم بن تركية المساعد البيداغوجي بالمندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير، مبيّنا أنّها دورة لا تتعلق بالإسعافات الأولية لإدارة روضة أطفال ولا تستهدف مديرات رياض الأطفال.

ويشمل التكوين محاور متعلقة بحالات اختناق الرضيع، والتسمم بالمواد الكيمائية، والحروق، والكسور، وكيفية التعامل مع كلّ حالة، علاوة على التطرق إلى الوظائف الحياتية الوعي والتنفس والنبض وكيفية التدخل، ففي حال لم يجد المسعف أية وظيفة حياتية لابّد له من المرور إلى التدليك الخارجي للقلب.


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