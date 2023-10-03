تقديم نتائج مسح نسخة 2020 حول الشباب التونسي

اشارت بيانات النسخة الثانية من المسح حول الشباب الذي انجز عام 2020 ومولته مؤسسة "فريديرتش ايبرت" ان 63 بالمائة من الشباب التونسي متفائل فيما يهم حياته الخاصة بينما عبر 83 بالمائة من الفئة المستوجبة عن عدم اهتمامهم بالحياة السياسية .



واوضحت بيانات المسح حول الشباب الذي انجز عام 2020 وتم تقديم نتائجه اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية بالضاحية لشمالية بالعاصمة, الي اي مدى اغلق نهائيا القوس الذي فتحته الثورة امام اعين الشباب مؤكدة مدى خيبة الامل السياسية والقلق الذي عبر عنه الشباب التونسي ازاء تدهور الوضع السياسي وسوء ادارة المؤسسات العامة وتزايد صعوبة الوضع الاقتصادي لاسرهم, كما كشفت تلك الاستبيانات في اطار مسح 2020 عن اصرار فئة الشباب التونسي عن البحث عن الخلاص بشكل شخصي فردي وقد تمظهر ذلك من خلال السعي الى تثمين النجاح الاقتصادي الشخصي و الالتجاء الى الروابط الاساسية كمؤسسة الاسرة.

وشمل المسح الذي انجز عام 2020 جمهور مستجوبين يتكون من 487 امراة و 515 رجل (تتراوح اعمارهم بين 16 و 30 سنة),



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يذكر ان النسخة الاولى من المسح حول الشباب و الذي اجرته مؤسسة فريديرتش ايبرت يعود الى سنة 2016.