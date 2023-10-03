إطلاق جيل جديد من مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.. 137 مؤسسة في طور التأسيس وأكثر من 400 موطن شغل

بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد تم اليوم الثلاثاء بفضاء نادي التنس بسكرة اطلاق جيل جديد من المؤسسات في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي في إطار مشروع « JEUNESS » لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني و خلق فرص عمل لائق للشباب التونسي الذي تنفذه منظمة العمل الدولية والممول من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يدخل ضمن برنامج EU4Youth) (برنامج دعم الشباب التونسي).



وقد مكن المشروع الذي امتد على أكثر من ستة أشهر في 7 ولايات تونسية وهي قابس وقبلي والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وجندوبة والكاف من حضانة ومرافقة 137 مؤسسة في مرحلة التأسيس.





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وتهدف هذه المبادرة الى خلق أكثر من 400 موطن شغل وتعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تعزيز التمكين الاقتصادي للباعثين الشبان في هذا المجال.

ويتشارك هؤلاء الشبان القيم ذاتها في ما يتعلق بالتضامن والاستدامة وبذلك يساهمون في دعم النسيج الاقتصادي والاجتماعي ودفع التنمية الشاملة والعادلة في تونس. وسينتفع المشاركون في هذا البرنامج بالدعم التقني والمالي في مرحلة التأسيس.



كما تم على هامش الحفل توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة العمل الدولية ممثلة في مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان الجزائر وليبيا و المغرب وموريتانيا و تونس رانيا بيخاري ومدير عام البنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، بحضور كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيدوسفير الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو إضافة الى المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس أرنو بيرال.

وسيكون البنك التونسي للتضامن( BTS ) بمقتضى هذه الاتفاقية مسؤولا التصرف في الأموال المرصودة للمشاريع المختارة وذلك في إطار صندوق التجديد الاجتماعي وذلك بعد الحصول على تكوين معمق في مجال الآليات المالية لمنظمة العمل الدولية.

وبفضل التعاون مع الشريك الرئيسي وزارة الاقتصاد والتخطيط فقد حقق المشروع منذ اطلاقه نتائج واعدة وأثبت قدرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على ان يكون بديلا ناجعا من خلال تأسيس ودعم 179 مؤسسة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق وتعزيز 1341 موطن شغل وحضانة ومرافقة 1235 شابا وشابة وتكوين 23 ناديا للريادة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالشراكة مع ENACTUS تونس، علما وأن %69 من المستفيدين هن من النساء.



وتم خلال الحوار الذي جمع سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط مع أرنو بيرال، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس تقديم رؤية وزارة الاقتصاد في مجال التمكين الاقتصادي إضافة الى عرض مجموعة المبادرات التي قامت بها منظمات الأمم المتحدة لإنشاء صندوق يساهم في دفع المشاريع الهيكلية على جميع المستويات. كما تم تسليط الضوء على الجهود المهمة التي تبذلها الوزارة لتنظيم وتوسيع المبادرات الرامية لتعزيز التمكين الاقتصادي التي تم تنفيذها فعليا على أرض الواقع.

والجدير بالذكر أنّ « JEUNESS » هو مشروع يندرج ضمن برنامج EU4Youth) (برنامج دعم الشباب التونسي ) الممول من قبل الاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا المشروع للمساهمة في تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للشباب التونسيين في المناطق الأكثر تهميشا وذلك من خلال نهج تنموي محلي المناطق المحددة مسبقا بناء على معايير التنمية. خاصة في المناطق المحددة مسبقا بناء على معايير التنمية.

وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في تصريح إعلامي أنه يتم حاليا القيام بجرد جميع البرامج المماثلة لبرنامج jeunesse في كل الوزارات مع كل الشركاء والأطراف الدولية الممولة لتقييم التجارب والعمل على تحسين المشاريع غير الناجحة أو إيقاف العمل بها وتعميم المشاريع الناجحة على كل الولايات وخاصة منها الداخلية بهدف الخروج من الوضعية الحالية الصعبة وما يسمى بفخ الفقر عن طريق الريادة والتمكين الاقتصادي من خلال التركيز على العائلات ذات الدخل المحدود لتمكينها من تحقيق أحلامها وخلق موارد رزق.

واضاف أنه سيتم التركيز في هذا السياق على مخطط 2023 / 2025 الذي وضع تشخيصا لكل الميزات التنافسية والأنشطة التي تمتاز بها كل جهة ووضع كل آليات المساعدة والتمويل مشيرا الى انه سيتم التركيز على حل كل الاشكاليات المتعلقة بالتسهيلات الإدارية وتمويل وتكثيف التدريب والتأهيل والإحاطة بالمستثمرين لتصبح مشاريعهم قابلة للتمويل من خلال اتفاقية مع بنك التضامن، إضافة إلى توفير كل ظروف النجاح والاحاطة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات الى غاية نجاح المشروع ويصبح قابلا للتطوير عن طريق قروض بنكية.