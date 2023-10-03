Babnet

التوقيع على اتفاقية تمويل إحداث 137 مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 21:08 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تمّ، الثلاثاء، التوقيع على إتفاقية تمويل بين منظمة العمل الدولية والبنك التونسي للتضامن، لأجل تمويل إحداث 137 مؤسسة اقتصاد إجتماعي وتضامني، بقيمة تناهز 2،6 مليون دينار.

ووقع إمضاء الإتفاق، على هامش إنعقاد ندوة لتقديم البرنامج الجديد "صندوق الابتكار الاجتماعي"، من قبل منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتخطيط والمفوضية الأوروبية بتونس وعدد من الشركاء الماليين والفنيين، تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد.

...

وأقرّ البرنامج الجديد "صندوق الابتكار الاجتماعي"، في إطار مشروع " جوناس"، لتعزيز وتطوير الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، لخلق فرص عمل لائق لفائدة الشباب في عدد من ولايات الجمهورية، باعتمادات تقدر ب 4،4 مليون أورو من قبل الاتحاد الأوروبي.

وحضر أشغال الندوة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي، رانية بيخازي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنولد بيرال وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس وسفيرة هولاندا ومدير عام البنك التونسي للتضامن، اضافة الى عدد من الشباب أصحاب مشاريع تم اختيارها في إطار برنامج "جوناس" من سبعة ولايات وهي قابس وقبلي والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وجندوبة والكاف.

م/مود




تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274363


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 | 18 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:02
15:28
12:15
06:16
04:50
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet29°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
30°-21
30°-20
28°-20
26°-21
  • Avoirs en devises
    26615,2

  • (3 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35351 DT        1$ =3,17609 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 oct)   1340,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*