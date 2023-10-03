التوقيع على اتفاقية تمويل إحداث 137 مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني

تمّ، الثلاثاء، التوقيع على إتفاقية تمويل بين منظمة العمل الدولية والبنك التونسي للتضامن، لأجل تمويل إحداث 137 مؤسسة اقتصاد إجتماعي وتضامني، بقيمة تناهز 2،6 مليون دينار.



ووقع إمضاء الإتفاق، على هامش إنعقاد ندوة لتقديم البرنامج الجديد "صندوق الابتكار الاجتماعي"، من قبل منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتخطيط والمفوضية الأوروبية بتونس وعدد من الشركاء الماليين والفنيين، تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد.





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وأقرّ البرنامج الجديد "صندوق الابتكار الاجتماعي"، في إطار مشروع " جوناس"، لتعزيز وتطوير الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، لخلق فرص عمل لائق لفائدة الشباب في عدد من ولايات الجمهورية، باعتمادات تقدر ب 4،4 مليون أورو من قبل الاتحاد الأوروبي.



وحضر أشغال الندوة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي، رانية بيخازي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنولد بيرال وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس وسفيرة هولاندا ومدير عام البنك التونسي للتضامن، اضافة الى عدد من الشباب أصحاب مشاريع تم اختيارها في إطار برنامج "جوناس" من سبعة ولايات وهي قابس وقبلي والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وجندوبة والكاف.



م/مود





