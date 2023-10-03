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تعيين سامية منيف مديرة مؤقتة لمعهد باستور خلفا لهاشمي الوزير

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 18:57 قراءة: 0 د, 11 ث
      
عُينت الأستاذة سامية منيف مديرة منذ يوم 1 أكتوبر الجاري مديرة مؤقتة لمعهد باستور تونس خلفا للهاشمي الوزير، حسب ما جاء في بلاغ لمعهد باستور.
وشغل هاشمي الوزير هذا المنصب منذ جويلية 2007، وفق ذات المصدر.


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