تعيين سامية منيف مديرة مؤقتة لمعهد باستور خلفا لهاشمي الوزير
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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 | 18 ربيع الأول 1445
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