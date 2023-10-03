قرارات مكتب الرابطة : رفض اعتراض مستقبل المرسى ضد مشاركة لاعب من النادي البنزرتي

قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء رفض الاعتراض الذي تقدم به مستقبل المرسى شكلا ضد مشاركة لاعب من النادي البنزرتي واعتبار النتيجة الحاصلة (صفر-صفر) خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم 17 سبتمبر الماضي لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.



ومن جهة اخرى، قرر مكتب الرابطة معاقبة اللاعب الجزائري للترجي الرياضي محمد امين توغاي بمنعه من اللعب في 3 مباريات مع خطية مالية قدرها 5000 دينار من اجل صفعه ملتقط الكرة خلال المباراة التي جمعت فريقه بالنادي الصفاقسي يوم 24 سبتمبر الماضي في اطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.





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كما سلطت الرابطة عقوبة على اللاعب الايفواري للملعب التونسي محمد لمين نداو ب3 مباريات وخطية مالية ب5000 دينار من اجل الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس خلال المباراة امام النادي الافريقي يوم 24 سبتمبر الفارط مع معاقبة لاعب النادي الافريقي شهاب العبيدي بمنعه من اللعب في 3 مباريات مع خطية ب5000 دينار من اجل الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس في ذات المباراة.

هذا وقررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تسليط جملة من العقوبات المالية ضد عدد من اندية الرابطة المحترفة الاولى على خلفية تصرفات فئة من جماهيرها خلال مقابلات الجولة الخامسة برمي المقذوفات والقوارير على ارضية الميدان.