هيئة الانتخابات تصادق على مسائل مالية منها ميزانية الانتخابات المحلية

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء في اجتماع عقد بمقره الرسمي على جملة من المسائل المالية المطروحة على جدول أعماله وهي الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقبي الحسابات ومشروع ميزانية الهيئة لسنة 2024 وميزانية الانتخابات المحلية ليوم 24 ديسمبر 2023 وبرنامج الشراءات وتوزيع اعتمادات التجهيز و برنامج استغلال فواضل اعتمادات التجهيز.



وذكرت الهيئة في بلاغ اعلامي ان الاجتماع أرجأ النظر في التقرير المالي للهيئة لسنة 2022 الى اجتماع مقبل .





...





من جهة أخرى ناقش أعضاء مجلس الهيئة في اجتماعهم القرار الترتيبي الخاص بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات المحلية وتم خلال الاجتماع عرض المخطط الاعلامي للهيئة لهذه المحطة الانتخابية المقبلة.



وصادق اعضاء الهيئة ايضا على اتفاقيتي الشراكة والتعاون المبرمتين بين هيئة الانتخابات ومنظمة الكشافة التونسية ومؤسسة الاذاعة التونسية.

