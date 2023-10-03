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وزارة التشغيل: اعتماد الختم الالكتروني المرئي الخاص بالشهادات التكوينية قصد تأمينها من التدليس والتزوير

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 17:12 قراءة: 0 د, 55 ث
      
انطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الثلاثاء، في اعتماد الختم الالكتروني المرئي "TNCEV2DDOC" الخاص بالشهادات التكوينية المسلمة من قبل المؤسّسات التّكوينية العمومية الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني قصد تأمينها، وذلك وفق المواصفات التقنية لمنظومة إحداث الامضاء الالكتروني، حسب ما اعلنت عنه الوزارة في بلاغ لها.

ويعتبر الختم الإلكتروني المرئي المتمثّل في شكل رمز استجابة سريعة QR Code وسيلة فنية موثوق بها تحمي الشهادة التكوينية ضد التدليس والتزوير بواسطة الإمضاء الالكتروني والذي يمكن بدوره من التفطن إلى أي تغيير في البيانات الرئيسية المنصوص عليها بالشهادة المؤمنة، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة.

...

وتجرى عملية التدقيق في الختم الالكتروني المرئي بواسطة التطبيقة المحمولة QR- Check التي يتم تحميلها مجانا من موقع الواب للوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية: www.tuntrust.tn/fr/solutions/qrsign

وتتم العملية كالآتي:

-  تشغيل التطبيقة المحمولة QR. Check المرئي بواسطة كاميرا جهاز الهاتف الجوال.
- يتم التثبت من الإمضاء الالكتروني المدرج في الختم من خلال ظهور العلامة الخضراء والتي تؤكد أن هذا الإمضاء موثوق به وتم إحداثه بواسطة شهادة ختم إلكتروني صادرة عن الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.

- تتم قراءة البيانات المستخرجة من الختم بواسطة التطبيقة QR- Check والتثبت من مطابقتها للبيانات المنصوص عليها بالوثيقة المؤمنة.


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