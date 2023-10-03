توزر: تواصل تنفيذ حملة نظافة بمدينة توزر لتحسين الوضع البيئي والتحضير للموسم السياحي

تتواصل في مختلف مناطق مدينة توزر، حملة النظافة التي انطلقت منذ أسبوع وتتواصل الى غاية منتصف شهر أكتوبر الجاري لتنتقل بعدها الى باقي مدن الولاية، وذلك تحضيرا للموسم السياحي من ناحية، وللعناية بنظافة المدن من ناحية أخرى، بعد ما شهدته المدينة من وضع بيئي مترد، وتذمر من المواطنين ومن النسيج الجمعياتي.



وأوضح المدير الجهوي للبيئة بالجنوب الصحراوي رضا القاسمي لصحفية "وات" انه تم التدخل في مختلف المداخل الرئيسية لمدينة توزر والمسالك السياحية والاحياء السكنية، واضاف انه يقع التنسيق ومتابعة الحملة بالشراكة مع بقية الأطراف المتدخلة ومنها بلدية توزر والإدارة الجهوية للتجهيز والاسكان، واشار الى انه وقع تشكيل لجنة متابعة لمساندة وتأطير بلدية توزر فيما يتعلق بوضع مخطط للحملة.





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ولفت الى تسخير مجموعة من المعدات والآليات لإنجاح التدخلات من بينها معدات الآلية 41 للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (وزارة البيئة) وآليات الإدارة الجهوية للتجهيز، فيما تتولى الإدارة الجهوية للبيئة متابعة وتوفير الإحاطة الفنية لبلدية توزر.



وتم بفضل هذه الحملة، بحسب المصدر ذاته، مسح وجهر عدد من المناطق والطرقات التي لم يتم التدخل بها منذ وقت طويل، ودعا المواطنين الى مساندة هذه الجهود برمي الفضلات في الأماكن المخصصة لها دون غيرها والمحافظة على نظافة المدينة، وارجع الوضع البيئي الذي آلت إليه المدينة الى اقتصار التدخلات البلدية على الرفع اليومي للحاويات دون القيام بالكنس اليدوي للشوارع، على المواقع بالطرق الرئيسية، ما أدى الى تفاقم ظاهرة النقاط السوداء سواء في الاحياء أو حتى في مناطق رئيسية من المدينة.



ويعاضد الحملة عدد من نسيج الجمعيات المتمثل في جمعية التطوع في خدمة البيئة وجمعية حلبة للبيئة والتنمية، من خلال توفير متطوعين.