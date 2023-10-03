المهدية: المجتمع المدني يمول مشاريع بقيمة تفوق 900 ألف دينار في قطاع التربية

مول المجتمع المدني بجهة المهدية (مواطنون وجمعيات)، مشاريع في قطاع التربية، بلغت قيمتها 903 آلاف دينار، شملت بناء قاعات درس وحجرات ملابس وقاعات متعددة الاختصاصات وعمليات تبليط وتهيئة، وهي تصب في مجهودات معاضدة المجتمع المدني للحكومة في النهوض بالمؤسسات التربوية، وفق معطيات وإحصائيات صادرة عن ولاية المهدية.



وناهزت مشاريع اخرى، يجري إنجازها في ذات الاطار، 220 ألف دينار، تراوحت نسبة تقدم انجازها بين 10 و90 بالمائة، وشملت مؤسسات تربوية بمختلف مناطق الجهة.





...



وبلغ عدد المشاريع التي ينتظر أن تنطلق قريبا 21 مشروعا بقيمة جملية قدرت بنحو 868 ألف دينار، أكبرها قيمة مشروع بناء قاعتي تدريس بإحدى مدارس معتمدية قصور الساف بمبلغ 120 ألف دينار، ومن المرتقب أن تتضمن هذه المشاريع بناء قاعات تدريس وقاعات لمديري المدارس والمعلمين، علاوة على بناء ماجل للتزود بمياه الشرب وصيانة ساحات ومداخل واسوار بعض المدارس.



وارتفعت وتيرة مساهمة المجتمع المدني والمواطنين المتطوعين في مجال النهوض بالمؤسسات التربوية، والمساعدة في حل مشكل النقل المدرسي خاصة بالمناطق الريفية.