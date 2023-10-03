انجاز مشاريع لحماية مدينتي تطاوين وغمراسن من الفيضانات وبرمجة مشاريع اخرى لحماية ذهيبة والصمار والبئر الاحمر

قدم المهندس رئيس مصلحة الاشغال بادارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والاسكان عبدالفتاح عطوي، امس الاثنين، خلال اجتماع بمقر ولاية تطاوين، عرضا مفصلا حول مشاريع حماية المدن من الفيضانات بالجهة، اكد خلاله انجاز 03 مشاريع في السنوات الاخيرة (بحوالي 10 مليون دينار).



وتتمثل المشاريع، وفق عطوي، في مشروع لحماية مدينة تطاوين، (كلفة قسطه الاول بحوالي 6 ملايين و310 الاف دينار)، مكن من بناء حائط من الحجارة على طول 15 الف و500 متر خطي، وبناء 9 معابر مائية و5 منخفضات مائية وحاجز ترابي على طول 500 متر خطي، ومشروع اخر لحماية مدينة غمراسن يتمثل في بناء حائط من الحجارة على طول 7 الاف و500 متر خطي، وبناء قنوات على طول 500 متر خطي، وطريق قنال على طول 300 متر خطي (بكلفة مليوني دينار)





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واضاف ان المشروع الثالث يتمثل في بناء حائط من الحجارة على طول 3 الاف و200 متر خطي و3 منخفضات مائية وطريق قنال على طول 400 متر خطي بعمادة المزطورية من معتمدية تطاوين الجنوبية (بحوالي مليون و600 الف دينار).



وافاد عطوي بالمناسبة، ان اشغال القسط الثاني من مشروع حماية مدينة تطاوين، متواصل بنسق ضعيف لاسباب راجعة للمقاولة رغم انطلاقته منذ سنة 2021، فيما تعطل انجاز مشروع القسط الثاني من مشروع حماية مدينة غمراسن بعد ان انطلق سنة 2020، وهو الان في مرحلة فسخ الصفقة لاعادة نشر طلب عروض جديد، واضاف ان وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، اطلقت بالتوازي مشروعا لصيانة وتدعيم المنشات الحامية من الفيضانات (بحوالي 726 الف دينار)، يجري الان صرفها في جهر وتنظيف الاودية بمعتمديتي تطاوين وغمراسن



واعدت ادارة المياه العمرانية الدراسات الفنية لثلاثة مشاريع تتمثل في القسط الثاني من مشروع حماية مدينة غمراسن وانجاز مشروع جديد لحماية مدينة البئر الاحمر واخر لحماية قرية قصر اولاد دباب من معتمدية تطاوين الجنوبية.



واثار الحاضرون، خلال الاجتماع الذي اشرف عليه والي الجهة حافظ الفيتوري، جملة من الاشكاليات منها التأخير في تحويل الشبكات من مواقع التقاطعات والاشكاليات العقارية التى منها تحديد الملك العمومي للمياه والملكية في حوزة مجاري المياه والزحف العمراني على مجاري المياه.