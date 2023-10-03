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غالية بن علي تختتم مهرجان دريم سيتي بسهرة فنية بمدينة الثقافة

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 14:33 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تختتم الفنانة غالية بن علي يوم الأحد 8 أكتوبر فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان دريم سيتي وذلك بتقديم عرض فني بعنوان "جنان" في سهرة تحتضنها قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بداية من التاسعة مساء.
وستقدم الفنانة العرض بمصاحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني وعازف العود التونسي مفضل عظوم وعازف الستار الإيراني كيا طبسيان وعازف التومباك الإيراني هامين هوناري.
وسيكون أحباء الموسيقى قبل الاختتام على موعد يوم الجمعة 6 أكتوبر مع عرض بعنوان "عيشوشة" للفنان خليل الهنتاتي وذلك على الساعة التاسعة والنصف مساء بالمعهد الصادقي بالقصبة (مع ضرورة الحجز). وسيكتشف الجمهور خلال هذا العرض الذي تستغرق مدته 60 دقيقة، عرضا فنيا يمتزج فيه السمعي والبصري من خلال الموسيقى، مع عرض بانورامي لفيلم تم تصويره خلال رحلة عبر تونس تقتفي آثار الموسيقى التقليدية.

...

وللتذكير فقد تابع رواد مهرجان دريم سيتي منذ انطلاق دورته التاسعة يوم 22 سبتمبرعدة عروض موسيقية من تونس وخارجها ذات أنماط موسيقية مختلفة من بينها الموسيقى التقليدية والموسيقى الإلكترونية والموسيقى الإفريقية وغيرها من الموسيقات، منها عرض "ربوخ" لحاتم اللجمي والسارة والنوباتونز (السودان، الولايات المتحدة الأمريكية) والقصر " من نحن؟ " (فرنسا) وسونا جوبارته " بادينيا كومو" (لندن، غامبيا).


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