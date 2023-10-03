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بورصة تونس سجلت تراجعا لاداء اسهم 56 شركة مدرجة خلال سبتمبر 2023 - تقرير

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 12:28 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تراجع أداء اسهم 56 شركة من بين 80 شركة مدرجة بالبورصة خلال شهر سبتمبر 2023، في وقت ارتفعت فيه اسهم 18 شركة فقط وسط تقلص لحجم التداول الى 9ر95 مليون دينار.

ولاحظت بورصة الاوراق المالية بتونس في بيانات، اوردتها ضمن التقرير الشهري لنشاط التداول، ان قيمة التداولات في السوق تراجعت بنسبة 7ر44 بالمائة مقارنة بنتائج شهر أوت 2023.

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وقدرت البورصة، المعدل اليومي لحجم التداول،عند مستوى 8ر4 ملايين دينار مقابل 5ر7 ملايين دينار خلال اوت 2023، و8 ملايين دينار منذ مطلع العام الجاري.

وحقق مؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 13ر13 بالمائة منذ مطلع العام الجاري في حين كسب مؤشر الشركات المالية الذي يضم البنوك وتامينات وخدمات مالية، 56ر7 بالمائة.

وتقهقر مؤشر مواد الاستهلاك الذي يضم الفلاحة والصيد البحري والتجهيزات المنزلية والمواد الصحية بنسبة 06ر6 بالمائة ومؤشر خدمات المستهلك، المتصل بخدمات التوزيع بنسبة 33ر0 بالمائة.


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