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توننداكس يخسر 38ر5 بالمائة من مكاسبه خلال سبتمبر 2023

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 11:27 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس "توننداكس"، شهر سبتمبر 2023، على تراجع بنسبة 38ر5 بالمائة مدركا مستوى 43ر8458 نقطة.

وأشارت بورصة الاوراق المالية بتونس في تقريرها الشهري لنشاط التداول، ان هذه الوضع يعقب تراجعا بنسبة 97ر0 بالمائة طال المؤشر خلال شهر اوت 2023 .

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وبلغت أرباح المؤشر منذ مطلع العام الجاي، قرابة 30ر4 بالمائة مقابل ارتفاع حققه توننداكس قارب 12ر18 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وانخفض مؤشر "توننداكس 20"، المخصص للشركات الاكثر قيمة في السوق، بنسبة 47ر6 بالمائة خلال سبتمبر 2023، بعد ان تراجع بنسبة 92ر1 بالمائة خلال اوت 2023.

وقدّرت أرباح مؤشر "توننداكس 20" بنسبة 92ر2 بالمائة خلال سبتمبر الماضي مقابل تطور قارب 95ر21 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.


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