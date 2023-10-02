نادي حمام الانف يتعاقد مع المهاجم فؤاد الخرايفي

اعلن نادي حمام الانف المنتمي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية مساء اليوم الاثنين عن انتداب المهاجم فؤاد الخرايفي مبينا ان هذا الانتداب هو الثامن والاخير في الميركاتو الصيفي.



يذكر ان نادي حمام الانف كان قد اعلن في وقت سابق عن تعيين المدرب سفيان الحيدوسي ليشرف على الدكة الفنية لفريق اكابر كرة القدم.

ويستهل نادي حمام الانف مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الثانية نهاية الاسبوع باستضافة جندوبة الرياضية ضمن منافسات المجموعة الاولى.



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