رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين : افريقيا في حاجة إلى أسلوب جديد لتمويل الاستثمارات لمواجهة تحدي تعبئة الموارد

قال رئيس الجامعة التونسية لشركات التامين حسان الفقي، الاثنين، ان افريقيا في حاجة إلى اسلوب جديد لتمويل الاستثمارات، لرفع تحدي تعبئة الموارد الداخلية، وذلك عبر شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تشجيع دور صناديق الاستثمار والبنوك وصناديق التقاعد، اضافة الى شركات التأمين في التمويل طويل المدى لمشاريع البنية التحتية.



وقال الفقي، في كلمتة ألقاها خلال حفل افتتاح الدورة السابعة والعشرين للمنتدى الإفريقي لإعادة التأمين ، المنعقد من 30 سبتمبر إلى غاية 5 أكتوبر، بتونس، تحت شعار "تغيير النموذج: هل تستطيع صناعة التأمين الإفريقية دعم إفريقيا ذاتية التمويل؟"، ان 40 بالمائة فقط من سكان افريقيا لديهم الكهرباء، وأقل من 10بالمائة يمتلكون الانترنت، و25 بالمائة فقط من شبكة الطرق الإفريقية معبدة.





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وأكد في هذا الصدد، أن "افريقيا تعاني من عجز في البنية التحتية، مما يكبد اقتصادها ما يصل إلى 40 بالمائة، من حيث فقدان الإنتاجية ونقص في النمو الاقتصادي، والمقدر بنقطتين من الناتج المحلي الإجمالي"، مقرا بأن هذا العجز يعد أحد العقبات الرئيسية أمام نمو القارة.



وأبرز الفقي، في ذات السياق، أهمية تشجيع وتطوير التأمين على الحياة في القارة الإفريقية، من خلال التنظيم والحوافز الضريبية التي ستسمح للقطاع بتعبئة المدخرات على المدى الطويل، وبالتالي الموارد لتمويل مشاريع تحويل البنية التحتية، وفق تقديره.



كما شدد المتحدث، على وجوب تطوير إعادة التأمين الإفريقي لتغطية ودعم شركات التأمين ضد الأضرار التي تدعم وتؤمن المشاريع الكبرى، علاوة على تطوير التأمين الائتماني الإفريقي ، للحد من ارتفاع تكلفة أقساط التأمين الائتماني ووقف التصور المبالغ فيه لمخاطر الاستثمار وتبادل التدفقات المالية في افريقيا.



من جانبه، أشار رئيس المنظمة الإفريقية للتأمين شريف بن حبيلس، إلى أن العجز في البنية التحتية بإفريقيا يتطلب تريليونات الدولارات.



وأردف القول "من الممكن اليوم إشراك وتحفيز شركات إعادة التأمين لتمويل التنمية في جميع أنحاء القارة"، مضيفا ان بعض شركات إعادة التأمين هذه تعتمد على قواعد رأسمالية كبيرة، والتي يمكن استخدامها للاستثمار في صندوق تنمية للقارة، بدلا عن الأرصدة النقدية الموضوعة في الاستثمارات الخارجية".



وأعرب المتحدث عن أسفه ازاء: " زيادة أقساط إعادة التأمين في القارة بشكل ملحوظ على مر السنين، لكن لسوء الحظ، لا تساهم هذه الأموال حاليا بشكل كبير في تمويل العجز في البنية التحتية في افريقيا".



ووفق بن حبيلس ، توجد هناك عقبات واضحة مرتبطة بالاستثمار في افريقيا، على غرار تحديات الحكم والتنظيم وعدم الاستقرار السياسي والفقر والفساد والصعوبات الدورية للعملة.



وتوقع أن يكون منتدى إعادة التأمين الإفريقي السابع والعشرون، قادر على معالجة القضايا الحاسمة، مثل احتياجات تطوير البنية التحتية العاجلة في افريقيا، والمستوى الراهن للاستثمارات، ومدى قدرة قطاع التأمين وإعادة التأمين على المشاركة في شراكات بين القطاعين العام والخاص" لتعزيز مشاريع تطوير البنية التحتية والتحديات التنظيمية والحوافز والتحديات المحتملة التي قد تواجهها شركات إعادة التأمين عند الاستثمار في افريقيا ".



من جهته أكد رئيس ديوان وزير المالية زهير عطا الله، على أهمية زيادة فرص التقارب والتكامل بين شركات التأمين في الدول الإفريقية، من أجل مواكبة التغيرات الدولية السريعة للغاية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالوضع الاقتصادي الكلي داخل القارة، التي تتطور بها صناعة إعادة التأمين.



وقال عطا الله "لقد حان الوقت لأن تغير صناعة التأمين الافريقية ونهج السلطات العامة والعمل على النهوض بالقطاع باعتباره أداة مهمة للتخفيف من التأثير السلبي للصدمات أو الكوارث ".



وأردف القول "التأمين هو آلية فعالة للغاية يمكن استخدامها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين القدرة على الصمود والحد من الفقر وعدم المساواة".



ولفت عطا الله، إلى أن وضع قطاع التأمين على المستوى العالمي، تميز بحفاظ الدول الصناعية على نصيب الأسد من السوق بنسبة تزيد على 90 بالمائة، فضلا عن أن توزيع أقساط التأمين، لا يزال غير متكافئ بين مختلف القارات، ويتميز بحصة سوق منخفضة للغاية بالنسبة إلى القارة الافريقية، والتي ناهزت بشكل متواضع معدل 1 إلى 5ر1 بالمائة "، معتبرا انه السبب وراء اهتمام الأسواق الافريقية أكثر من أي وقت مضى بمواصلة تطوير الإجراءات التعاونية، حتى تتمكن من المنافسة وتحسين وضعها".



يشار إلى أنه كان من المقرر انعقاد المنتدى الافريقي السابع والعشرون لإعادة التأمين في ليبرفيل عاصمة الغابون، في الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر 2023، ونظرا لآخر التطورات السياسية في الغابون ينتظم هذا المنتدى في تونس