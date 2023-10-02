تطاوين: استكمال اشغال تنظيف وجهر وادي غمراسن استعدادا لموسم الامطار

تحرص السلط المحلية ولا سيما اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة في معتمدية غمراسن من ولاية تطاوين، في اطار الاستعداد لامطار الخريف وتقلباته الجوية، على استكمال اشغال تنظيف وجهر وادي غمراسن الذي يمتد على طول المدينة المحيطة بالجبال من كل جانب ويشقها في اكثر من اربعة اماكن، ما يقطع اوصالها عند نزول كميات هامة من الامطار.



وبهذا الخصوص، افاد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية غمراسن احمد العائب، صحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان مشروعا لحماية المدينة من الفيضانات انطلق منذ سنة 2021 بكلفة قدرت بحوالي 3,5 مليون دينار، يتمثل في بناء حائط واقي بحي النخيل وحي البشر وتصريف المياه بشعبة المعرك وشعبة انسفري.





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وذكر ان المشروع تعطل بسبب تاخر في تنفيذ البعض من مكوناته في مستوى تقاطعات الوادي مع الطرقات من قبل من تعهدا بالانجاز وهما الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير، واضاف وانه وبعد ان تمت العملية مؤخرا، يتم الان اعادة الاجراءات وتعيين مقاول اخر لاتمام المشروع، بعد ان افسح المقاول الاول الصفقة.



يذكر ان مجرى وادي غمراسن اصبح في السنوات الاخيرة فضاء متاحا لمناشر مواد البناء المكدسة فيه، وقد اتخذت السلط المحلية مؤخرا كل الاجراءات لازالة هذه الاكداس بالقوة العامة وحرصت على ان يبقى مجرى الوادي نظيفا مؤكدة عدم السماح مستقبلا باستغلال هذا الفضاء العمومي.