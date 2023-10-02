القيروان:افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الابيض المتوسط للمسرح

بعرض تنشيطي لساحة الشهداء وسط مدينة القيروان تم مساء امس الأحد افتتاح مهرجان البحر الابيض المتوسط للمسرح في دورته

الرابعة التي تمتد إلى غاية 8 اكتوبر الجاري.



وافاد مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان حمادي الوهايبي في تصريح ل(وات) بأن المهرجان يستضيف 7 دول متوسطية لتقديم 24 عرضا مسرحيا بفضاءات ثقافية مختلفة.بالشراكة بين 4 مراكز للفنون الدرامية والركحية بكل من القيروان وسوسة والمنستير والمهدية.



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ويتضمن المهرجان الى جانب العروض المسرحية جملة من الورشات في فن الارتجال وفن الممثل ،ايام 6 و7 و8 اكتوب يؤطرها مجموعة من المسرحيين من تونس وإيطاليا وفرنسا

وتنطلق العروض المسرحية بصفة مجانية مساء اليوم الاثنين بمسرحية "حدوتة صعيدية" من مصر بمركز الفنون الدرامية بالقيروان ومسرحية "نائب شعب" من تونس بالمركب الثقافي بالمنستير، ومسرحية "إلى أين" من ليبيا بدار الثقافة بالمهدية ومسرحية "حديث تراكن" من تونس بدار الثقافة حمام سوسة.





ويواكب عشاق الفن الرابع في الأيام القادمة جملة من المسرحيات من بينها "حكايات من الحدود" من لبنان و"رسالة إلى الفلاحين" من فرنسا ومسرحية "العازب" من الجزائر و"العزيزة بابل" من إيطاليا ومسرحيات "كورينتي" و"عشاء الكلاب" و"تائهون" و"غدا وهناك" من تونس.





ويشار إلى أن هذا المهرجان الذي انطلق سنة 2018 تغيب خلال سنة 2020 و2022 وهو يهدف بالاساس ال النهوض بالعمل المسرحي وتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب المسرحيين في ضفتي المتوسط.

