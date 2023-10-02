كاس الجامعة التونسية لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الرابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة من منافسات كاس الجامعة التونسية لكرة السلة بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور يوم الاربعاء 4 اكتوبر الجاري على النحو الاتي :
المجموعة الاولى
قاعة اريانة س18
المجموعة الاولى
قاعة اريانة س18
شبيبة المنازه-نجم حلق الوادي
قاعة بوهيمة برادس س18
النجم الرادسي-النادي الافريقي
المجموعة الثانية
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان س18
شبيبة القيروان-النجم الساحلي
قاعة قرمبالية س18
الدالية الرياضية بقرمبالية-الاتحاد المنستيري
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