كاس الجامعة التونسية لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الرابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة من منافسات كاس الجامعة التونسية لكرة السلة بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور يوم الاربعاء 4 اكتوبر الجاري على النحو الاتي :



المجموعة الاولى

قاعة اريانة س18



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شبيبة المنازه-نجم حلق الوادي

قاعة بوهيمة برادس س18

النجم الرادسي-النادي الافريقي



المجموعة الثانية

قاعة عزيز ميلاد بالقيروان س18

شبيبة القيروان-النجم الساحلي

قاعة قرمبالية س18

الدالية الرياضية بقرمبالية-الاتحاد المنستيري