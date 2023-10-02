وزيرة الأسرة تتباحث مع سفيرة الإمارات بتونس حول الخطة الوطنية للمرأة والتغييرات المناخية

تحادثت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى صباح اليوم الاثنين بمقرّ الوزارة، مع سفيرة الإمارات بتونس إيمان أحمد السلامي بشأن الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية التي أعدتها تونس في 2022.



وتأتي مناقشة الخطة التونسية للمرأة والتغيّرات المناخيّة التي تعدّ الأولى من نوعها عربيّا وإفريقيّا، في وقت تستعد فيه دولة الإمارات لاحتضان قمّة أطراف اتفاقية الأمم المتّحدة الإطاريّة بشأن المناخ من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.





...



كما تم التطرق خلال اللقاء بين الطرفين إلى التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المتّصلة برعاية كبار السنّ والتمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال النسائيّة والمسائل المتّصلة بالبرامج الموجّهة للطفولة والأسرة.



وفي هذا السياق، أعربت السفيرة الإماراتيّة عن تقديرها للتجربة التونسيّة والجهود التي تبذلها الوزارة في هذا مجال النهوض بحقوق المرأة، مؤكدة استعداد دولة الإمارات لدعم فرص التعاون والشراكة بين الجانبين.



يذكر أنّه تمّت المصادقة على الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية بعد مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء في 12 أوت 2022 بإشراف رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن رمضان.



وتهدف هذه الخطة إلى العمل على التخفيف من وطأة تأثيرات التغيرات المناخية التي تنعكس أكثر على النساء وتلحق بهن أثرا بالغا، باعتبارهن من الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديا واجتماعيا.

