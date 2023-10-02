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صفاقس: تواصل عملية تفريغ باخرتين قادمتين من روسيا محملة بالقمح اللين والقمح الصلب (المدير الجهوي لديوان الحبوب)

Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 15:53 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تتواصل بالميناء التجاري بصفاقس، عملية إفراغ باخرتين قادمتين من روسيا، الاولى حلت منذ يوم 26 سبتمبر الماضي بالميناء التجاري بصفاقس محملة بـ27 الفا و500 طن من القمح اللين، والثانية حلت يوم امس الاحد محملة بـ27 الفا و500 طن من القمح الصلب، وفق ما أفاد به المدير الجهوي لديوان الحبوب بصفاقس، رضوان قمار صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.

وأضاف المصدر ذاته، أنّه من المنتظر ان تحل قريبا باخرة اخرى بالميناء التجاري بصفاقس قادمة من روسيا محملة بـ27 الفا و500 طن من القمح اللين.

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وكان المدير الجهوي لديوان الحبوب بصفاقس، اوضح في تصريح سابق لـ"وات" أنّه "يتم تخزين جزء صغير من حمولة بواخر القمح اللين والقمح الصلب، وتوجيه الجزء الاكبر الى مطاحن ولايات صفاقس وسوسة وقفصة والقصرين وقابس"، ويتم بخصوص مادة الشعير العلفي تخزين جزء صغير منه وتوزيع الجزء الاكبر منه على المربين بالولايات المجاورة واحيانا على معامل الاعلاف بكامل البلاد.


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