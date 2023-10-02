سيدي بوزيد: انطلاق السنة الدراسية الجديدة لفائدة 80 طفلا من ذوي الاعاقة بالمركز النموذجي للتربية المختصة بالرقاب

انطلقت، اليوم الاثنين، السنة الدراسية الجديدة لفائدة 80 طفلا من ذوي الاعاقة بالمركز النموذجي للتربية المختصة بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد "في ظروف جيدة" بعد أن تحول المركز الى مؤسسة عمومية وحظي بتخصيص حافلة لنقل الأطفال، وفق مديرة المركز زكية خليفي.



وبينت خليفي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، أنه وفقا لقرار وزير الشؤون الاجتماعية، الذي يقضي باسترجاع الدولة لممتلكاتها، تحول المركز النموذجي متعدد الاختصاصات لرعاية وتأهيل الأطفال، الذي كانت تشرف على تسييره الجمعية المحلية للنهوض بالمعوقين، الى مركز نموذجي للتربية المختصة، حيث سيواصل تقديم الخدمات لفائدة الأطفال ذوي الاعاقة في الجهة، ويعتبر يعتبر مكسبا للجهة .





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وأشارت الى أنه تم تجاوز مشكل ايصال الأطفال الى المركز، بعد أن قامت وزارة الاشراف بتوفير حافلة ستقوم بتجميع الأطفال وتسهل ايصالهم الى المركز في ظروف أفضل، وبينت ان المركز يشمل تربية مختصة لفائدة الاطفال الذين تتراوح اعمارهم من 4 الى 13 سنة وورشات في النجارة والخياطة والرسم.



من جانبه، أفاد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد نادر السعداوي في تصريح ل"وات"، انه تمت اعادة هيكلة المركز النموذجي بالرقاب وتعزيزه بفريق عمل ووسائل نقل جديدة وتسوية وضعية الاعوان السابقين، بهدف ضمان تحسين ظروف العمل، وهو ما سيكون له انعكاس ايجابي على الخدمات.