بطولة العالم للتجذيف الشاطئي: تونس تحرز ميدالية برونزية في الزوجي المختلط تحت 19 سنة

أحرزت تونس ميدالية برونزية في بطولة العالم للتجذيف الشاطئي المقامة في ايطاليا في منافسات الزوجي المختلط تحت 19 سنة، بفضل الثنائي أحمد الطالبي وهالة بالحاج محمد.

وجاء ذلك بعد التغلب على الثنائي الاسباني المكون من ماركوس ماركيز ولولا غارسيا، في زمن قدره 2:45:48 دق.

وتعد هذه الميدالية الثانية للمشاركة التونسية بعد ذهبية هالة بالحاج محمد.



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