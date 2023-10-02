الرابطة المحترفة الثانية: الملعب القابسي يتعاقد مع اللاعب ياسين الجماعي

أعلن الملعب القابسي اليوم الاثنين عن تعزيز الرصيد البشري لأكابر فريق كرة القدم بالتعاقد مع اللاعب ياسين الجماعي.ويشغل ياسين الجماعي صاحب الـ 18 عاما خطة متوسط ميدان.يذكر أنّ الملعب القابسي سيستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمواجهة مستقبل الرجيش على ميدانه، وذلك لحساب منافسات المجموعة الثانية.