جندوبة: متساكنو قرية "المجماجة" بمعتمدية فرنانة يطالبون بالتدخل لتوفير الماء الصالح للشراب

طالب عدد من متساكني قرية "المجماجة" من عمادة الجواودة التابعة لمعتمدية فرنانة والي جندوبة، بالتدخل لإنهاء حالة العطش التي يعشونها منذ سنوات خاصة في ظل توقّف عيون "البيّاض" و"التيش" و"الوحشي" عن ضخ المياه، بسبب الجفاف، وهي العيون التي كانوا يلتجؤون اليها لتوفير حاجياتهم اليومية من الماء الصالح للشراب.



وأشار المطالبون بتوفير الماء الصالح للشراب، في مراسلة، وجهت الى والي جندوبة ورئيس إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه ومعتمد فرنانة، ;اودعت مكتب الضبط المركزي بالولاية بتاريخ اليوم الاثنين، الى ان وضعية متساكني قرية "المجمامجة" تزداد سوء مع قدوم فصل الشتاء.





...



وقال حمودة بوكحيلي الممثل عن متساكني الجهة في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، ان الوضعية لم تعد قابلة للتحمل وتستوجب التدخل السريع لاسيما وان القرية محاذية لسدّ البربر، وتساءل في ذات الوقت، عن عدم تشغيل شبكة القنوات الممتدة بمحيط القرية والتي سبق وان زودتهم بالماء الصالح للشراب قبل ان تتوقف بشكل نهائي منذ سنة 2015.