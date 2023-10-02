الكاف: افتتاح السنة التكوينية للتعلم مدى الحياة

افتتحت اليوم الاثنين بالمركز الجهوي للتعلم مدى الحياة بالكاف السنة التكوينية الجديدة، بمجموع حوالي 500 دارسة ودارس في 03 اختصاصات تهم الإعلامية وصناعة المرطبات واللغات، وفق ما أفاد به المتفقد الأول ورئيس التنسيقية الجهوية للتعلم مدى الحياة الطاهر فايق في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء



وقال الفائق أن الإقبال على الدراسة بالمركز شهد هذه السنة، تطورا كبيرا سيما بعد افتتاح المقر الجديد الذي يحتوي على عدد قاعات للتدريس وأخرى للتدرب على صنع الحلويات، وسيتمكن كل المنقطعين عن التعليم على اختلاف أعمارهم من تلقي تعليم في اللغات الأجنبية، والإعلامية وصناعة المرطبات لمدة سنتين يقع بعدها اسناد شهادة تكوين لكل دارس ودارسة ، من شأنها أن تمكن من الحصول على تمويل لإنجاز مشروع، وذلك عبر الآليات المتوفرة في الغرض

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