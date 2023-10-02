Babnet

الكاف: افتتاح السنة التكوينية للتعلم مدى الحياة

Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 14:47 قراءة: 0 د, 36 ث
      
افتتحت اليوم الاثنين بالمركز الجهوي للتعلم مدى الحياة بالكاف السنة التكوينية الجديدة، بمجموع حوالي 500 دارسة ودارس في 03 اختصاصات تهم الإعلامية وصناعة المرطبات واللغات، وفق ما أفاد به المتفقد الأول ورئيس التنسيقية الجهوية للتعلم مدى الحياة الطاهر فايق في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء

وقال الفائق أن الإقبال على الدراسة بالمركز شهد هذه السنة، تطورا كبيرا سيما بعد افتتاح المقر الجديد الذي يحتوي على عدد قاعات للتدريس وأخرى للتدرب على صنع الحلويات، وسيتمكن كل المنقطعين عن التعليم على اختلاف أعمارهم من تلقي تعليم في اللغات الأجنبية، والإعلامية وصناعة المرطبات لمدة سنتين يقع بعدها اسناد شهادة تكوين لكل دارس ودارسة ، من شأنها أن تمكن من الحصول على تمويل لإنجاز مشروع، وذلك عبر الآليات المتوفرة في الغرض


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274259


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 02 أكتوبر 2023 | 17 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:30
18:04
15:30
12:16
06:15
04:49
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-21
30°-20
30°-21
30°-21
29°-20
  • Avoirs en devises
    26709,1

  • (29 sept)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,35183 DT        1$ =3,18270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 sept)   559,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*