مدينة العلوم بتونس تحتفي السبت القادم بالأسبوع العالمي للفضاء

تنظم مدينة العلوم بتونس يوم السبت 7 أكتوبرالجاري تظاهرة تحسيسية توعوية مفتوحة خاصة للطلبة والتلاميذ للاحتفاء

بالأسبوع العالمي للفضاء (من 4 الى 10 أكتوبر من كل سنة) حول الفضاء وتكنولوجيا الفضاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير الفضاءات العلمية بالمدينة، نوفل معاوية.



وأضاف نوفل معاوية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين، أن مدينة العلوم أعدّت بهذه المناسبة العالمية، التي جاءت بالشراكة مع المركز الوطني لرسم الخرائط والجمعية التونسية للجغرفة الرقمية، برنامجا علميا ثريا يرتكز أساسا على تقديم جملة من المحاضرات تنطلق يوم السبت القادم بداية من الساعة العاشرة صباحا.



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وتتمحور المحاضرات، حسب المسؤول بمدينة العلوم بتونس، حول منظومة تونس للفضاء واستعمالات الأقمار الصناعية لمشاهدة الأرض والنظام العالمي للتموقع والمحطة الدولية الفضائية وأول قمر صناعي مكعب تم اطلاقه من مدينة العلوم بتونس في مارس 2022.