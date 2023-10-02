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الملتقى الدّولي "الفن من أجل السلام : "الفنان التشكيلي التونسي الطاهر عويدة يحرز جائزة الأوسكار التقديرية

Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 10:34 قراءة: 0 د, 26 ث
      
توج الفنان التشكيلي التونسي الشاب الطاهر عويدة بجائزة الأوسكار التقديرية وذلك في ختام مشاركته في الملتقى الدّولي "الفن من أجل السلام" الذي أقيم في صقلية من 23 إلى 30 سبتمبر بمشاركة أكثر من 60 فنانا من مختلف بلدان العالم.

وتم منحه الجائزة اعترافا بجودة أعماله الفنية التي عكست أجواء البحر بلمسة تشكيلية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية التي ثمنت مثل هذه التتويجات الدّولية التي "تدعم ريادة الفن التشكيلي التونسي في العالم، وتبرز أيضا مكانة عدد هام من التجارب الفنية التشكيلية المتفرّدة خارج تونس".


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