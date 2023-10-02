الاتحاد المسراطي الليبي يجدد عقد مدافعه التونسي شهاب بن فرج

جدد الاتحاد المسراطي الليبي عقد مدافعه التونسي شهاب بن فرج لموسم اضافي.

وكان الاتحاد المسراطي قد تعاقد مع شهاب بن فرج في أوت 2022 قادما من نادي حمام الأنف.

وسبق لشهاب بن فرج صاحب الـ 30 عاما تقمص أزياء عدة فرق تونسية وعربية على غرار النجم الساحلي ونجم المتلوي ومستقبل القصرين والنادي البنزرتي والفيصلي الأردني و الهلال السوداني.

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