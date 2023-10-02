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كأس الكونفدرالية الافريقية : اتحاد الجزائر يتعادل مع الفتح الرباطي (0-0) ويتأهل الى دور المجموعات

Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 06:20 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تأهل اتحاد الجزائر حامل اللقب الى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم عقب تعادله أمام الفتح الرباطي بنتيجة (0-0) سهرة الاحد بملعب -ميلود هدفي- بوهران لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني.

وكان الاتحاد قد فرض التعادل الايجابي (1-1) على أرض منافسه في لقاء الذهاب الذي جرى يوم السبت 23 سبتمبر الماضي ليتأهل بفضل أفضلية الهدف المسجل خارج القواعد.
وستجرى قرعة مرحلة المجموعات يوم الجمعة 6 أكتوبر الجاري.
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وتجدر الإشارة أن اتحاد الجزائر توج لأول مرة في تاريخه بلقب كأس الكونفيدرالية الافريقية على حساب يونغ آفريكانز التنزاني قبل احرازه بعدها الكأس الافريقية الممتازة بفوزه على الأهلي المصري.


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