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حركة الشعب تترك لمناضليها حرية المشاركة في الانتخابات المحلية، ترشحا وتصويتا

Publié le Dimanche 01 Octobre 2023 - 23:17 قراءة: 0 د, 50 ث
      
قررت حركة الشعب ترك حرية المشاركة لمناضليها في الانتخابات المحلية، ترشحا وتصويتا، وذلك من موقع حرصها على استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق المعايير والرهانات التي قام عليها مسار 25 جويلية وضبطها دستور 2022.

وفسر الجزب هذا القرار وفق ما ورد في بيان المجلس الوطني لحركة الشعب المنعقد اليوم الاحد في دورة استثنائية، بطبيعة الانتخابات المحلية من حيث هي انتخابات قرب وبكون القانون الانتخابي يعطل مشاركة الأحزاب فيها وفق تقديره.

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وبين البيان ان المجلس الوطني لحركة الشعب نظر في ملف الانتخابات المحلية المزمع اجراؤها يوم 24 ديسمبر 2023 ملاحظا ان هذه الانتخابات تنظم في ظرف سياسي واقتصادي صعب وفي ظل عزوف شعبي متزايد عن المشاركة في ادارة الشأن.

وخلص المجلس في نهاية أشغاله الى أن حركة الشعب(المساندة لمسار 25 جويلية)، ورغم ايمانها بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي، فانها تذكر بتحفظها على القانون الانتخابي الذي ينظم هذا الاستحقاق، لما سيكون له من تأثير سلبي على العملية الانتخابية برمتها ، ترشحا وتصويتا.

كما حذرت حركة الشعب مجددا من مخاطر انعكاس الوضع الاقتصادي والاجتماعي المحتقن على نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات.


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