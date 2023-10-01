كاس الجامعة التونسية لكرة السلة - الجولة الثالثة - النتائج الكاملة

فاز النجم الساحلي اليوم بقاعة اولمبي سوسة على الاتحاد المنستيري بنتيجة 71-64 ( بعد تمديد الوقت) ضمن الجولة الثالثة من منافسات كاس الجامعة التونسية لكرة السلة :
وفي ما يلي النتائج والترتيب للبطولة في اعقاب مباريات الجولة الثالثة بمجموعتيها الاولى والثانية .
المجموعة الاولى
وفي ما يلي النتائج والترتيب للبطولة في اعقاب مباريات الجولة الثالثة بمجموعتيها الاولى والثانية .
المجموعة الاولى
قاعة قرمبالية (دون حضور الجمهور)
النادي الافريقي-نجم حلق الوادي 84-62
قاعة الزهراء (دون حضور الجمهور)
الزهراء الرياضية-النجم الرادسي 00-20
الترتيب
1-النادي الافريقي 6 3
2-شبيبة المنازه 3 2
--نجم حلق الوادي 3 2
--النجم الرادسي 3 2
5-الزهراء الرياضية 3 3
المجوعة الثانية
قاعة بئر شلوف نابل (دون حضور الجمهور)
الملعب النابلي-شبيبة القيروان 80-83
الاحد 1 اكتوبر 2023
قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي-الاتحاد المنستيري 71-64 ( بعد تمديد الوقت)
الترتيب
-1النجم الساحلي 5 3
2-الملعب النابلي 4 3
--شبيبة القيروان 4 2
4-الدالية الرياضية بقرمبالية 3 2
5-الاتحاد المنستيري 2 2
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