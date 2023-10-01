كاس الجامعة التونسية لكرة السلة - الجولة الثالثة - النتائج الكاملة

فاز النجم الساحلي اليوم بقاعة اولمبي سوسة على الاتحاد المنستيري بنتيجة 71-64 ( بعد تمديد الوقت) ضمن الجولة الثالثة من منافسات كاس الجامعة التونسية لكرة السلة :

وفي ما يلي النتائج والترتيب للبطولة في اعقاب مباريات الجولة الثالثة بمجموعتيها الاولى والثانية .



المجموعة الاولى



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قاعة قرمبالية (دون حضور الجمهور)

النادي الافريقي-نجم حلق الوادي 84-62

قاعة الزهراء (دون حضور الجمهور)

الزهراء الرياضية-النجم الرادسي 00-20



الترتيب

1-النادي الافريقي 6 3

2-شبيبة المنازه 3 2

--نجم حلق الوادي 3 2

--النجم الرادسي 3 2

5-الزهراء الرياضية 3 3



المجوعة الثانية

قاعة بئر شلوف نابل (دون حضور الجمهور)

الملعب النابلي-شبيبة القيروان 80-83





الاحد 1 اكتوبر 2023

قاعة اولمبي سوسة

النجم الساحلي-الاتحاد المنستيري 71-64 ( بعد تمديد الوقت)



الترتيب

-1النجم الساحلي 5 3

2-الملعب النابلي 4 3

--شبيبة القيروان 4 2

4-الدالية الرياضية بقرمبالية 3 2

5-الاتحاد المنستيري 2 2