كاس الاتحاد الافريقي - "ريمونتادا " تاريخية تؤهل النادي الافريقي الى دور المجموعات

حقق النادي الافريقي كسبا هاما عندما صنع ريمنتادا "تاريخية" حيث حول هزيمته صفر-2 في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الى فوز 3-1 في الاياب اليوم بملعب حمادي العقربي برادس مما مكنه من العبور الى دور المجموعات للمسابقة



وجنى النادي الافريقي ثمرة فوزه العريض 3- صفر اليوم امام قرابة 35 الف متفرج هبوا لنصرة فريقهم في رهان هام ليعبر الفريق الى دور المجموعات ويعود الى واجهة المنافسات القارية من بابها الكبير .

كما استفاد النادي الافريقي كبقية الاندية المتاهلة في مسابقة الاتحاد الافريقي من قرار الاتحاد الافريقي(كاف) بترشيح الاندية المتاهلة من تصفيات المسابقة مباشرة الى دور المجموعات دون خوض دور اخر جديد (مكرر) مع الاندية المنسحبة من مسابقة رابطة الابطال .



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واقترن اداء هجوم النادي الافريقي اليوم بنجاعة لافتة للاعبي الخط الامامي وخاصة منهم بسام الصرارفي وكنغسلاي ايدو وحمدي العبيدي الذين تداولوا على تسجيل ثلاثية الامان منذ الشوط الاول على التوالي د14 ود30 ود43

وكسب المدرب سعيد السايبي من جهته الرهان التكتيكي وعول على تشكيلة كسبت التحدي واهل الفريق الى دور المجموعات مستعيدا ثقة احباء النادي فيه بعد فترة صعبة عاشها في الفترة الماضية وكادت ان تعصف بمكانه على دكة التسيير

الفني للنادي .

وحقق النادي الافريقي "سيناريو الحلم "عندما سجل ثلاثة اهداف في الشوط الاول كانت كافية لضمان تاهله لدور المجموعات ضمن مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم .

ونزل الفريق ضاغطا على مناطق فريق باهير دار الاثيوبي وكان الاكثر سيطرة على جرى اللعب وبادر حمدي العبيدي الناشط من الدقيقة الثالثة بانذار الحارس الاثبوبي من خلال تصويبة غيرمحكمة قبل ان يصوب لاعب خط الوسط احمد خليل كرة قوية حولها الحارس الاثيوبي الى ركنية د7

وبعد سلسة من الهجومات اصبحت الجماهير التي حضرت بكثافة تؤمن بحظوظ فريقها في كسب التحدي . وتلقى الجناح بسام الصرارفي كرة عرضية من لاعب الوسط غيث الصغير ليفتتح التسجيل في د14 . ثم كاد الصرارفي ان يسجل مرة اخرى لكن كرته ابعدها الحارس الاثيوبي " باباي نداي سايدو" الى ركنية د30 نفذها وسام بن يحي وتوفق اثرها النيجيري كنغسلاي ايدو من مضاعفة النتيجة 2-صفر وسط لخبطة امام الحارس الاثيوبي.



وظهر فريق باهير دار الاثيوبي في المقابل بلا مخالب ولم يكن يملك الاسلحة الفنية والتكتيكية الناجعة للرد بل ترك فراغات ضاعفت من مصاعبه في الصمود امام الفريق المضيف . واستغل اللاعب السريع حمدي العبيدي سوء تمركز في الدفاع الاثيوبي لينفرذ بكرة قادها من وسط الميدان باحكام مراوغا ثلاثة لاعبين في طريقه الى المرمى قبل الانفراد بحارس باهير دار الاثيوبي وتسديد الكرة في شباكه معززا تقدم النادي الافريقي الى ثلاثية نظيفة 3-صفر في د43 . وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الاول والمباراة وكانت كافية لتاهل النادي الافريقي الى دور مجموعات كاس الاتحاد الافريقي .



وفي الشوط الثاني تراجع نسق اللعب واكتفى النادي الافريقي بالتصرف في مجرى اللعب . وادخل المدرب سعيد السايبي بعض التحويرات على الفريق من اجل الحفاظ على الاسبقية في النتيجة معززا بالخصوص الخط الخلفي . ولئن صنع اللاعب المتيمز حمدي العبيدي بعض المحاولات خلال الشوط الثاني فانه لم يتمكن من التجسيم .

وبدا فريق باهير دار الاثيوبي من جهته انه غير قادر على مجادلة النادي الافريقي الذي يفوقه خبرة .وتوفق لاعبو النادي الافريقي في العبور بالمباراة الى شاطئ الامان وحققوا ترشحا ثمينا الى دور المجموعات.



وستجري يوم 6 اكتوبر الجاري في جوهنسبورغ ( جنوب افريقيا) عملية القرعة الخاصة بدور المجموعات لمسابقتي كاس الاتحاد وكاس رابطة الابطال.

وعول المدرب سعيد السايبي على التشكيلة التالية/



معز حسن / غيث الزعنوني / عامر عمراني/ توفيق الشريفي/ وسام يحي ( عوضه بسام السويسي د60) / ادم الطاوس ( عوضه امين الحمروني د60 / غيث الصغير ( عوضه شهاب العبيدي د70 / احمد خليل / كنغسلاي ايدو (عوضه علي العامري د70) / حمدي العبيدي / بسام الصرارفي ( عوضه رامي البدوي د86)



ادار المباراة الحكم المالي عصمان دياكيتي



