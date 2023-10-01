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الجامعة العامة للتعليم الاساسي تنظم يوما وطنيا للرد على "ممارسات" يتعرض لها القطاع (الهواشي)

Publié le Dimanche 01 Octobre 2023 - 16:20 قراءة: 0 د, 47 ث
      
اكد الكاتب العام الجامعة التعليم الاساسي، نبيل الهواشي، "ان الجامعة تستعد لتنظيم يوم وطنى للرد على ما اعتبره ممارسات تعرض لها قطاع التعليم الاساسي".

واكد الهواشي، خلال اجتماع بمقر الاتحاد الجهوى للشغل بمدينة باجة خصص لرصد الاجراءات المتخذة ضد التعليم الاساسي والتي وصفها المجتمعون "بالقاسية جدا"، "ان نضال القطاع والاتحاد سيتواصل من اجل فتح مفاوضات جدية للمطالبة بدعم المكاسب المادية للمعلمين الذين قال انهم "يعيشون فى خط الفقر".

...

واضاف الهواشي ان رصد التجاوزات يهدف الي تحديد كيفية الرد والتصرف في المستقبل معتبرا ان وزارة التربية فشلت فى التعاطي مع ملف التعليم الاساسي وان الاجراءات المتخذة دليل علي فشلها حسب تعبيره.

وبين ان الترقيات لم تنزل فى اجالها وان اسناد منح العودة المدرسية للمعلمين قد تاخر حتى اليوم كما لم يتم الاعلان عن ترقيات المسار المهنى اضافة الى عدم صرف منحة الريف لسنتين والتنكيل والضغوط الكبيرة الممارسة على النقابيين والتنكيل بالمعلمين والمديرين مشيرا الى ان 24 مديرا من جملة 27 مديرا تم اعفاؤهم علي خلفية حجب الاعداد.


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