بطولة تيبورن الامريكية للتنس - عزيز دوقاز يواجه في الدور الاول الكرواتي ميلي بولجيساك

يواجه التونسي عزيز دوقاز الكرواتي ميلي بولجيساك غدا الاثنين في اطار الدور الاول لبطولة تيبورن الامريكية التي تقام على ملاعب صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 73 الف دولار.

ومن جهته، سيكون التونسي اسكندر المنصوري مدعوا للمرور عبر التصفيات التمهيدية اذ سيلاقي في مرحلة اولى الامريكي هودسون ريفيرا على ان يواجه في صورة الفوز المترشح من المباراة التي ستجمع بين الكندي برايدن شنور والفرنسي كليمون شيديك من اجل دخول الجدول الرئيسي.

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