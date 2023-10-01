Babnet

بطولة تيبورن الامريكية للتنس - عزيز دوقاز يواجه في الدور الاول الكرواتي ميلي بولجيساك

Publié le Dimanche 01 Octobre 2023 - 11:41 قراءة: 0 د, 21 ث
      
يواجه التونسي عزيز دوقاز الكرواتي ميلي بولجيساك غدا الاثنين في اطار الدور الاول لبطولة تيبورن الامريكية التي تقام على ملاعب صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 73 الف دولار.
ومن جهته، سيكون التونسي اسكندر المنصوري مدعوا للمرور عبر التصفيات التمهيدية اذ سيلاقي في مرحلة اولى الامريكي هودسون ريفيرا على ان يواجه في صورة الفوز المترشح من المباراة التي ستجمع بين الكندي برايدن شنور والفرنسي كليمون شيديك من اجل دخول الجدول الرئيسي.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274212


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأحد 01 أكتوبر 2023 | 16 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:31
18:05
15:31
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
28°-21
30°-20
31°-21
30°-22
  • Avoirs en devises
    26709,1

  • (29 sept)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,35183 DT        1$ =3,18270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 sept)   559,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*