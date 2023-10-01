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وزارة الفلاحة تقرر تمديد العمل بنظام الحصص الظرفي للمياه والتحجر الوقتي لبعض استعمالاتها

Publié le Dimanche 01 Octobre 2023 - 12:15 قراءة: 0 د, 57 ث
      
قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تمديد العمل بالمقرر رقم 941 الصادر في 29 مارس 2023، والمتعلق باعتماد نظام الحصص الظرفي للمياه والتحجير الوقتي لبعض استعمالاتها وذلك الى غاية اشعار اخر.

 
وارجعت الوزارة قرار التمديد الى تواتر سنوات الجفاف وضعف الايرادات بالسدود، مما انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق، إضافة إلى التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها.
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وينص المقرر عدد 941 على تحجير استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، سواء للأغراض الفلاحية أو لري المساحات الخضراء أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسل السيارات.
 
ويتم، حسب نفس المقرر، اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لكافة المستعملين.

 
ويتعرض كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر، للعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه وخاصة الفصل 158 منها والفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017،  المؤرخ في 19 جانفي 2017، والمتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب حسب نص المقرر.


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