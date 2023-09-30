صفاقس: احباط محاولات ابحار خلسة بالجهة وايقاف العشرات بين تونسيين واجانب

ذكرت وزارة الداخلية مساء اليوم السبت في بلاغ بخصوص الحملة الأمنية واسعة النطاق التي شهدتها خلال الأيام المنقضية ولاية صفاقس أنه تم إحباط العشرات من محاولات الابحار خلسة وايقاف تونسيين وأجانب.



واوضحت الوزارة في بلاغها ان الحملة التي اشرف عليها أشرف المدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني بداية من يوم 27 سبتمبر الجاري و إلى غاية يوم أمس الجمعة، أسفرت عن احباط 52 عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة تمّ خلالها ضبط 216 تونسيا و667 شخصا آخرين من جنسيات دول افريقيا جنوب الصحراء والساحل و73 شخصا من جنسيات مختلفة .وتم الاحتفاظ بـ41 شخصا منهم.





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وتم وفق البلاغ ذاته احباط 10 محاولات اجتياز الحدود البحرية وإلقاء القبض على 26 شخصا من بينهم 14 شخصا من دول افريقيا جنوب الصحراء والساحل، كما تمّ ضبط 48 شخصا من منظمي ووسطاء عمليات الاجتياز خلسة وتم الاحتفاظ بـ 32 شخصا منهم.



وحجزت القوات الامنية التي قامت بتلك الحملات مبلغا ماليا قدره 44 ألف دينار و1250 أورو كما تم حجز 14 سيارة و ثلاثة شاحنات، و 20 سترة نجاة و57 هاتفا جوالا .

وتم خلال الحملات تلك اتلاف مركبين حديدين اثنين كما تم الاحتفاظ بـ 22 شخصا من جنسيات دول افريقيا جنوب الصحراء من أجل دخول التراب التونسي عبر معابر غير رسمية.



وخلال تلك الحملات الامنية في ولاية صفاقس أفضت مجهودات وحدات الأمن والحرس الوطنيين في إطار الحفاظ على الأمن العام إلى الاحتفاظ بـ 34 شخصا مورطين في قضايا قتل، ومخدرات وسرقة وتهريب كما تم ايقاف 4 أشخاص من أجل تكوين عصابة مفسدين ومسك منقولات أثرية لغاية الاتجار فيها .



واوقفت الوحدات الامنية كذلك شخصين من جنسيات افريقية من أجل جريمتي المخدرات والسرقة باستعمال العنف وتم ايضا الاحتفاظ بـ 169 شخصا هم محلّ مناشير تفتيش.

وحجزت تلك الوحدات خلال الفترة من 27 الى 29 من الشهر الجاري خلال حملاتها الأمنية في انحاء الولاية 9 سيارات و66 دراجة نارية و مبلغا ماليا يقدر بحوالي 10 آلاف دينار وكمية من المصوغ والتجهيزات المنزلية وعدد من الهواتف الجوالة كما تم تحرير 66 محضرا عدليا و6 محاضر جبائية و79 مخالفة مالية.





وتم وفق البلاغ ذاته احباط 10 محاولات اجتياز الحدود البحرية وإلقاء القبض على 26 شخصا من بينهم 14 شخصا من دول افريقيا جنوب الصحراء والساحل، كما تمّ ضبط 48 شخصا من منظمي ووسطاء عمليات الاجتياز خلسة وتم الاحتفاظ بـ 32 شخصا منهم.وحجزت القوات الامنية التي قامت بتلك الحملات مبلغا ماليا قدره 44 ألف دينار و1250 أورو كما تم حجز 14 سيارة و ثلاثة شاحنات، و 20 سترة نجاة و57 هاتفا جوالا .وتم خلال الحملات تلك اتلاف مركبين حديدين اثنين كما تم الاحتفاظ بـ 22 شخصا من جنسيات دول افريقيا جنوب الصحراء من أجل دخول التراب التونسي عبر معابر غير رسمية.وخلال تلك الحملات الامنية في ولاية صفاقس أفضت مجهودات وحدات الأمن والحرس الوطنيين في إطار الحفاظ على الأمن العام إلى الاحتفاظ بـ 34 شخصا مورطين في قضايا قتل، ومخدرات وسرقة وتهريب كما تم ايقاف 4 أشخاص من أجل تكوين عصابة مفسدين ومسك منقولات أثرية لغاية الاتجار فيها .واوقفت الوحدات الامنية كذلك شخصين من جنسيات افريقية من أجل جريمتي المخدرات والسرقة باستعمال العنف وتم ايضا الاحتفاظ بـ 169 شخصا هم محلّ مناشير تفتيش.وحجزت تلك الوحدات خلال الفترة من 27 الى 29 من الشهر الجاري خلال حملاتها الأمنية في انحاء الولاية 9 سيارات و66 دراجة نارية و مبلغا ماليا يقدر بحوالي 10 آلاف دينار وكمية من المصوغ والتجهيزات المنزلية وعدد من الهواتف الجوالة كما تم تحرير 66 محضرا عدليا و6 محاضر جبائية و79 مخالفة مالية.