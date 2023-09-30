المنستير: وزير الشؤون الدينية يدشن جامعين بمنزل كامل وطبلبة

دشن وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي مساء اليوم بولاية المنستير جامع الحمد بمدينة طبلبة وجامع الفردوس بمدينة منزل كامل وكلاهما يستجيب لمواصفات العمارة الحديثة في بناء المعالم الدينية.

كما دشن الوزير الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم بمدينة جمال"قصر القرآن"، وهو مبنى يعد حوالي ست قاعات تدريس وقاعة اجتماعات كبرى، وفق ما أفاد "وات" المدير الجهوي للشؤون الدينية بالمنستير محمّد عبيد.

وعاين إبراهيم الشايبي ببني حسان جامع العابد الذي أصبح مرسما غير أنّ الأشغال به لم تستكمل بعد على مستوى الصومعة والكتّاب.

وقام الوزير في بداية زيارته الميدانية، بجولة بعدد من المعالم الدينية كتّاب الجامع الجديد بمدينة بوحجر أين اطلع على ظروف التدريس بهذا الكتّاب واستمع إلى بعض الأناشيد التي قدمها الأطفال.



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وكان وزير الشؤون الدينية أشرف خلال زيارة العمل التي أداها اليوم إلى ولاية المنستير على افتتاح أشغال ندوة مولدية جهوية في دورتها الأولى تحت عنوان "دعائم التنمية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة" نظمتها الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمنستير بقصر العلوم بالمنستير.



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