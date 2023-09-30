كأس الاتحاد الإفريقي: الزمالك المصري يتأهل الى دور المجموعات عقب فوزه على أرتا سولار الجيبوتي (4 -1)

انتزع نادي الزمالك المصري بطاقة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، وذلك عقب فوزه الكبير على أرتا سولار الجيبوتي (4 -1)، في المبارة التي جمعتهما، اليوم السبت، بملعب القاهرة الدولي.



وتقدم أرتا سولار في الدقيقة 16 عن طريق وارساما حسن، قبل أن يدرك نادي الزمالك التعادل عن طريق يوسف أوباما (د 50) ، ليسجل بعدها محمود عبد الرازق شيكابالا الهدف الثاني (د 53)، ويضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل حمزة المثلوثي الهدف الرابع للزمالك.



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وكان الزمالك المصري قد خسر (0 - 2)، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني أمام أرتا سولار الجيبوتي ليعوض هزيمته بفوز كبير مكنه من التأهل بعد تفوقه (4 - 3) في مجموع المباراتين.

