Babnet

كأس الاتحاد الإفريقي: الزمالك المصري يتأهل الى دور المجموعات عقب فوزه على أرتا سولار الجيبوتي (4 -1)

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 20:37 قراءة: 0 د, 36 ث
      
انتزع نادي الزمالك المصري بطاقة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، وذلك عقب فوزه الكبير على أرتا سولار الجيبوتي (4 -1)، في المبارة التي جمعتهما، اليوم السبت، بملعب القاهرة الدولي.

وتقدم أرتا سولار في الدقيقة 16 عن طريق وارساما حسن، قبل أن يدرك نادي الزمالك التعادل عن طريق يوسف أوباما (د 50) ، ليسجل بعدها محمود عبد الرازق شيكابالا الهدف الثاني (د 53)، ويضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 73.
وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل حمزة المثلوثي الهدف الرابع للزمالك.
...


وكان الزمالك المصري قد خسر (0 - 2)، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني أمام أرتا سولار الجيبوتي ليعوض هزيمته بفوز كبير مكنه من التأهل بعد تفوقه (4 - 3) في مجموع المباراتين.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274188


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
السبت 30 سبتمبر 2023 | 15 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:33
18:07
15:32
12:16
06:13
04:47
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet28°
22° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
29°-20
28°-21
29°-20
31°-21
  • Avoirs en devises
    26709,1

  • (29 sept)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,35183 DT        1$ =3,18270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 sept)   559,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*