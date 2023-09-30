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مباراة ودية: تعادل مرجان طبرقة وجندوبة الرياضية 1 - 1

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 18:19 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تعادل مرجان طبرقة و جندوبة الرياضية بنتيجة 1 - 1 في مباراة ودية أقيمت اليوم السبت بطبرقة، ضمن استعدادات الفريقين لموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
ويستهل مرجان طبرقة مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الثانية في موسمها الرياضي الجديد بمواجهة النجم الرادسي على أرضية ميدانه، فيما يلاقي جندوبة الرياضية نادي حمام الأنف خارج ميدانه.


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