تطاوين: جمعية صيانة التراث بغمراسن تختتم مشروع تطوير السياحة الثقافية وسياحة المغامرات حول قصر الحدادة

اختتمت جمعية صيانة التراث بغمراسن من ولاية تطاوين، اليوم السبت، مشروع تطوير السياحة الثقافية وسياحة المغامرات حول قصر الحدادة الذي انطلقت في اعداده مطلع شهر جويلية الماضي بتمويل من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بالاشتراك مع الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الاوروبي ضمن برنامج "تونس وجهتنا" وفي إطار الطريق السنمائية التي تربط بين قرطاج وتطاوين.

وبالمناسبة قدمت الجمعية، خلال حفل انتظم بمقر بلدية غمراسن، عرضا حول هذا المنتوج السياحي الاول من نوعه بعد اقرار بلدية غمراسن بلدية سياحية، تضمّن عدة إفادات منها تحديد 5 مسالك سياحية على الدراجات النارية، و5 اخرى مشيا على الأقدام تربط بين 15 موقعا سياحيّا (تراثي واثري وجيولوجي).

وتمتد مسالك المشي على الاقدام الخمسة على طول 55 كلم حول قصر الحدادة، الذي صوّر داخله المخرج الامريكي "جورج لوكاس" مشاهد من فيلم "حرب النجوم"، اضافة الى مواقع جيولوجية متفرّدة تعود الى اكثر من 150 مليون سنة، وأخرى تعود الى اكثر من 6 آلاف سنة من الوجود الانساني لتثمينها، فيما تمتد مسالك الدراجات النارية على طول 100 كلم وذلك من اجل تنويع المنتوج السياحي عبر سلسلة جبال المنطقة.

ويهدف هذا المشروع الى تطوير البنية السياحية، وتوفير الخدمات من مطاعم واقامات، ودعم الحركة الاقتصادية والتنمية المستدامة، وبهذا الخصوص، قال رئيس جمعية صيانة التراث بغمراسن، الدكتور سمير الخرشاني، في تصريح لوكالة تونس فريقيا للأنباء، أنّ التحدى الابرز في هذه المرحلة هو نجاح هذا المشروع وتسويقه لارتباطه الوثيق بتوفر البنية السياحية، وهو ما يستوجب التعجيل بفتح اقامات ومطاعم تؤمن حاجيات السياح من داخل البلاد وخارجها.



...



وثمّن في هذا الإطار مبادرة شاب من ابناء الجهة، والذي أقدم على حداث وكالة اسفار توفر للسياح الدراجات وتتيح للزوار فرصة لاكتشاف التنوع الطبيعي والثراء التاريخي للمنطقة، إلى جانب مرافقتهم في مختلف التظاهرات.

وأفاد الخرشاني بأن الجمعية ركزت لوحات تعريفية بالمواقع الاثرية التي تربط المسالك، وطبعت خريطتين ضوئيتين واحدة امام مقر البلدية والثانية أمام قصر الحدادة، الى جانب طبع خرائط ورقية للمسالك، مع توفيرها حدّا أدنى من تكاليف صيانة وتعهد هذه المسالك، إلى جانب التركيز على المحامل الرقمية التي من شانها الانتشار اكثر على المستويين الوطني والعالمي.

هذا وقد مكّنت الجمعية عددا من زوار الجهة ومن بينهم عدد من طلبة كلية الاداب بصفاقس هذا المساء من زيارة المواقع التي تشملها المسالك السياحية حول قصر الحدادة.