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التونسية هالة بلحاج محمد تحرز لقب بطولة العالم في التجذيف الشاطئي تحت 19 سنة

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 18:03 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أحرزت التونسية هالة بلحاج محمد بطولة العالم للتجذيف الشاطئي تحت 19 سنة المقامة بايطاليا، اثر تغلبها اليوم السبت في النهائي العالمي على الأمريكية آنيليزي هال.
وحلت التونسية هالة بلحاج محمد في المركز الأول في النهائي العالمي في زمن قدره 03:01.31 دق فيما حلّت منافستها الأمريكية آنيليزي هال في المركز الثاني في زمن قدره 3:05:89.
ويعد هذا الفوز العالمي الثالث للبطلة هالة بلحاج محمد في صنف الوسطيات تحت اشراف المدربة ابتسام تريمش.


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