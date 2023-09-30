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لجنة المؤشرات تدرج التونسية لمجنبات الالمونيوم ضمن مؤشر "توننداكس 20 " للشركات

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 20:06 قراءة: 0 د, 29 ث
      
- أعلنت لجنة المؤشرات ببورصة تونس عن ادراج شركة التونسية لمجنبات الالمنيوم، ضمن مؤشر "توننداكس 20" بداية من حصة الاثنين 2 اكتوبر 2023.

واتخذت القرار لجنة مؤشرات البورصة خلال اجتماعها المنعقد يوم 26 سبتمبر 2023 والذي تضمن اخراج شركة الصناعات الكيمائية للفليور من القائمة المكونة لمؤشر "توننداكس 20 ".

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ويضم مؤشر "توننداكس 20"، الشركات الأكثر قيمة وسيولة والتي تشمل عدة بنوك ومؤسسات مالية الى جانب مؤسسات معنية بالسلع والاستهلاك والصناعات والتكنولوجيا .

وتتكون بقية المؤشرات الاخرى على غرار "توننداكس برايس 20 " من نفس قائمة الشركات التي يتضمنها مؤشر "توننداكس 20" لبورصة الاوراق المالية بتونس.




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