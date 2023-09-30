لجنة المؤشرات تدرج التونسية لمجنبات الالمونيوم ضمن مؤشر "توننداكس 20 " للشركات

- أعلنت لجنة المؤشرات ببورصة تونس عن ادراج شركة التونسية لمجنبات الالمنيوم، ضمن مؤشر "توننداكس 20" بداية من حصة الاثنين 2 اكتوبر 2023.



واتخذت القرار لجنة مؤشرات البورصة خلال اجتماعها المنعقد يوم 26 سبتمبر 2023 والذي تضمن اخراج شركة الصناعات الكيمائية للفليور من القائمة المكونة لمؤشر "توننداكس 20 ".





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ويضم مؤشر "توننداكس 20"، الشركات الأكثر قيمة وسيولة والتي تشمل عدة بنوك ومؤسسات مالية الى جانب مؤسسات معنية بالسلع والاستهلاك والصناعات والتكنولوجيا .



وتتكون بقية المؤشرات الاخرى على غرار "توننداكس برايس 20 " من نفس قائمة الشركات التي يتضمنها مؤشر "توننداكس 20" لبورصة الاوراق المالية بتونس.





