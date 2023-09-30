بنزرت: يوم مفتوح بالمركز الصحي بجرزونة تحت شعار :"تشريك المرضى في توفير حمايتهم"

احتضن المركز الصحي بجرزونة من ولاية بنزرت، اليوم السبت، فعاليات يوم مفتوح تحت شعار "تشريك المرضى في توفير حمايتهم"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى.



وقالت الطبيبة المركز الصحي بجرزونة، جميلة حسين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن هذه الفعاليات الصحية والتوعوية والتثقيفية تندرج ضمن عديد الانشطة التي دأب عليها المركز، وتضمّنت ورشة تفكير بالاشتراك مع ثلة من المكونات المجتمعية الناشطة بالمنطقة حول كيفية تشريك المرضى في توفير حمايتهم، إلى جانب إعداد وتنفيذ ورشة عمل تفاعلية مع الحضور الطبي وشبه الطبي والمواطنين حول "دور الإعلام في التثقيف الصحي"،

وشملت الفعاليات أيضا تنظيم حصة تحسيسية حول دور العائلة في الإحاطة بمرضاهم المصابين بضغط الدم و السكري، وعملية تقصّ لمرضيْ ضغط الدم والسكري لجميع الحضور من مرتادي المركز وعدد من الخدمات الصحية المجانية مع الاستئناس باقتراحات المواطنين لمزيد تطوير وتحسين مرافق ومستوى خدمات المركز لفائدتهم، وفق نفس المصدر.



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وعلى هامش مواكبته لهذه التظاهرة، أكد معتمد جرزونة، إلياس بن الشيخ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء دعم السلط المحلية والجهوية لمختلف المبادرات الرسمية والمجتمعية الهادفة والموجهة لفائدة المواطن، وفق تعبيره.