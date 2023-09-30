مستقبل سليمان يتعاقد مع اللاعبين بوبا هيدارا و عبد الرزاق بن عمار

ضمّ مستقبل سليمان الى رصيد بشري اللاعب الغمبي بوبا هيدارا لمدة ثلاثة مواسم و اللاعب عبد الرزاق بن عمار لمدة موسمين.

ويشغل اللاعب بوبا هيدارا صاحب الـ 19 عاما والقادم من فريق "آف سي رهينو" الغمبي خطة مهاجم، فيما يشغل اللاعب عبد الرزاق بن عمار صاحب الـ 21 عاما والقادم من الترجي الرياضي خطة جناح أيمن.

ويحتل مستقبل سليمان المركز الاخير في مجموعته ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى بلا رصيد

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