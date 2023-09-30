Babnet

مستقبل سليمان يتعاقد مع اللاعبين بوبا هيدارا و عبد الرزاق بن عمار

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 18:27 قراءة: 0 د, 21 ث
      
ضمّ مستقبل سليمان الى رصيد بشري اللاعب الغمبي بوبا هيدارا لمدة ثلاثة مواسم و اللاعب عبد الرزاق بن عمار لمدة موسمين.
ويشغل اللاعب بوبا هيدارا صاحب الـ 19 عاما والقادم من فريق "آف سي رهينو" الغمبي خطة مهاجم، فيما يشغل اللاعب عبد الرزاق بن عمار صاحب الـ 21 عاما والقادم من الترجي الرياضي خطة جناح أيمن.
ويحتل مستقبل سليمان المركز الاخير في مجموعته ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى بلا رصيد


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274165


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
السبت 30 سبتمبر 2023 | 15 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:33
18:07
15:31
12:16
06:13
04:47
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet28°
25° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
29°-20
28°-21
30°-20
30°-21
  • Avoirs en devises
    26709,1

  • (29 sept)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,35183 DT        1$ =3,18270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 sept)   559,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*