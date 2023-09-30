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الرابطة الأولى: الملعب التونسي ينتدب اللاعب مروان الصحراوي

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 15:20 قراءة: 0 د, 27 ث
      
انتدب الملعب التونسي اللاعب مروان الصحراوي لمدة موسمين.
ويشغل اللاعب مروان الصحراوي ( 27 عاما)، خطة مدافع محوري، وقد سبق له اللعب لفائدة الترجي الرياضي والنادي البنزرتي، و ماتز الفرنسي، وسيرينغ البلجيكي، وغيماريش البرتغالي، والاسماعيلي و فيوتشر و انبي و كليوباترا ضمن البطولة المصرية.
ومن جهة اخرى تعرض اللاعب ماهر بالصغير إلى إصابة عضلية تستوجب ركونه إلى الراحة.
ويحتل الملعب التونسي المرتبة الثانية في المجموعة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 8 نقاط من5 مقابلات ( فوزان وتعادلان وهزيمة) وراء الاولمبي الباجي (9 نقاط)من اربع مقابلات .


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