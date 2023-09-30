أريانة: حجز2550 كغ من السكر السائب لدى تاجر جملة

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بأريانة، مساء الجمعة، 2550 كلغ من السكر الأبيض السايب الموجه للحرفيين، وذلك إثر ضبطها لدى تاجر مواد غذائية بالجملة بمدينة أريانة وهو بصدد تعليبها في أكياس سعة 2 كلغ خلافا لما تقتضيه التراتيب الجاري بها العمل.

وتم تأمين المحجوز إلى حين إتمام تأمين قيمته المالية بالخزينة العامة للبلاد التونسية وتحرير محضر بحث ضد المخالف على معنى الفصل 6 من المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، وفق مصالح التجارة بالجهة.





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